ليبيا.. طيران حفتر يقصف مدينة الزاوية

وليد عبد الله/ الخليج 365
قصف طيران حربي تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، فجر الأحد، مدينة الزاوية (45 كلم غرب العاصمة طرابلس)، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب مصدر عسكري.
وقال المصدر التابع لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن القصف استهدف ورشة للحدادة، تقع في المدخل الشرقي للمدينة.
ولفت المصدر، إلى أن القصف الجوي لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما تسبب فقط في هلع المواطنين القاطنين بالقرب من مكان القصف.
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