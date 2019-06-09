حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها بتنوع شامل للزوار

أروى عبدالله

واصلت ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة على ضفاف بحيرة السد فعالياتها وبرامجها المتنوعة والجاذبة وسط حضور متزايد بشكل يومي.

فيما شارك المنشد معاذ الجماز والذي وكان لحضوره تنوع بصوت إنشادي جميل وتفاعل الجمهور معه .

وتوالت عروض وفقرات المسرح كان أبرزها عروض الأطفال والالعاب والمسابقات وعروض صدى الإبداعية و الاستعراضية التي نالت استحسان الحضور للمشاهدة .

ولقيت الألعاب الإلكترونية بي ار إقبال متزايد فيما أشاد الزوار في الأسعار المناسبة لها من قبل شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة .

ولا تزال الألعاب للأطفال في مدينة الملاهي بحديقة أبها الجديدة تشهد إقبال متزايد منذ الساعات الأولى من عصر كل اليوم وحتى الساعة الواحدة صباحاً .

وتدعو حديقة أبها الجديدة زوار مدينة أبها والأهالي لزيارة الحديقة والاستفادة من كافة المواقع المتاحة للزائر من أماكن الكافيهات والمطاعم والمدينة الترفيهية والملاهي المخصصة للأطفال وأماكن للشباب والشابات والألعاب الإلكترونية بي ار والمسرح ذو الإطلالة المميزة على البحيرة المائية إلى جانب العربات المعلقة بالقرب من الحديقة.

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