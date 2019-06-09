الجيش_اليمني يحرر مواقع بصعدة ويكبد الحوثي خسائر فادحة

الخليج - واس

حققت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، انتصارات واسعة على مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والضالع، فيما كثفت المليشيا المدعومة من إيران من انتهاكات حقوق الإنسان في تعز والحديدة.

ففي محافظة صعدة، أعلنت قوات الجيش الوطني، السيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية باقم، في معارك أسفرت عن تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة بمعاقلها الرئيسية.