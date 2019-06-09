دراسة زيادة عدد ساعات الكهرباء في مخيم الزعتري

درس المفوضية السامية للاجئين زيادة عدد ساعات إيصال التيار الكهربائي إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرق الأردن، للتخفيف من وطأة الحر الذي يشهده الأردن مؤخراً، مع تعالي مطالبات من قبل اللاجئين بضرورة زيادة عدد ساعات الإيصال، خاصة أن التيار الكهربائي يكون مقطوعاً من الفجر حتى منتصف النهار، بحسب مصدر في المفوضية، وفقا لموقع 24.

وتعمل المفوضية حالياً بحسب المصدر، على إيصال الكهرباء إلى قاطني المخيم بواقع 14 ساعة يومياً، تبدأ من الساعة الثانية والنصف مساء وتنتهي عند الرابعة والنصف فجراً، بفضل محطة توليد الكهرباء الجديدة بالطاقة الشمسية، بعد أن كانت سابقاً ساعات إيصال الكهرباء لا تتجاوز 9 ساعات يومياً.

وكانت المفوضية نفذت مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 12،9 ميغا واط، بدعم من بنك الإنماء الألماني وبكلفة قرابة 15 مليون يورو، وبإشراف من وزارة الطاقة والثروة المعدنية المالكة للمشروع، بهدف توفير طاقة صديقة للبيئة وقادرة على وقف استنزاف مبالغ مالية طائلة كانت تنفقها شهرياً تصل أحياناً إلى 500 ألف دولار على فاتورة الكهرباء، ما ساهم بتوجيه الفائض المالي الناجم عن التوفير في الكهرباء إلى تحسين الخدمات الأخرى.

ويقول اللاجئ سميح كوسا إن حرارة الكرفان تكون لاهبة خلال ساعات النهار، فيما لا يتم إيصال الكهرباء إلا بعد ساعات العصر ما يجعل من الحياة صعبة، سيما وأنه لا يمكن استخدام المراوح للتخفيف من درجة حرارة الجو بالكرفان، مشيراً إلى أنه وعائلته يضطرون إلى الجلوس في الخارج تحت الظل هرباً من حرارة الجو بالكرفان المعدني.

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فيما يقول اللجئ أحمد طويل إن اللاجئين لا يستطيعون شرب الماء البارد إلا في نهاية اليوم مع أيصال التيار الكهربائي للكرفانات، مشيراً إلى أن اللاجئين يقدرون ما تقوم به المفوضية من مساعدة، خصوصاً في مجال الكهرباء، بيد أن العمل على زيادة ساعات إيصال التيار الكهربائي طوال النهار سيسهل من حياة اللاجئين بالمخيم.

وتغطي المفوضية كافة مساكن اللاجئين وشوارع المخيم بالكهرباء المولدة عن الطاقة الشمسية، غير أنها لا تتحمل نفقات المحال التجارية البالغة قرابة 3 آلاف محل تجاري تنتشر في أرجاء المخيم، معظمها تتواجد في الشارع الذي يعرف بين قاطني المخيم باسم شارع "الشانزيلزيه" والمباني الأخرى التي يتحملها المستفيدون بالاتفاق مع شركة الكهرباء حسب فاتورة كل منها.

وتبلغ مساحة المخيم الذي أنشئ في 2012 أكثر من 5 آلاف كيلومتر مربع بات يعد مدينة متكاملة توفر كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية وبما يلبي الحاجات التي تتطلبها المعيشة اليومية.

ويقطن مخيم الزعتري للاجئين السوريين قرابة 80 ألف لاجئ يتوزعون ضمن 12 قاطعاً ومن خلال 26 ألف وحدة سكنية (كرفان).