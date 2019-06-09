أمير سعودي يكشف لأول مرة عرض البشير الذي رفضته المملكة (فيديو)

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وتابع الأمير تركي قائلا: "ألتفت عليه البشير وقال له بس على شرط أنكم ما تحاكموه فالأمير عبدالله في حينها مباشرة قال له ما عندنا أحد فوق القانون والشريعة تطبق على الجميع حتى على الملك كما تطبق على المواطن العادي فليأتي ويضمن حكم عادل من الشرع، فلم يعد يذكروا ذلك السودانيين".
وحول هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، قال الأمير تركي: "أول من خطر على بالي أن يكونوا مسؤولين عن هذا الحدث أنهم مجموعة من الصرب لأنه أمريكا تدخلت في الحرب الأهلية في البوسنة ثم في كوسوفو وأجبرت الصرب على أنهم يتراجعوا عن همجيتهم ضد المسلمين في المكانين في البوسنة وفي كوسوفو".
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