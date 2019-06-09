شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قتلى وجرحى فى قصف عشوائى من قبل ميليشيات جنوبى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى أن ميليشيات تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائى منطقة قصر بن غشير جنوبى العاصمة طرابلس؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأضاف المركز - فى بيان نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابى سارعت بفبركة الأخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتى يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين".

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يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات فى ضواحى العاصمة الليبية.



وتستمر المواجهات المسلحة بشكل متقطع فى ضواحى العاصمة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش الوطنى الليبى وميليشيات مسلحة فى طرابلس.