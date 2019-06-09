"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين وسعوديين وسودانيين في حجة

ونقل المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" على "تويتر"، عن مصدر عسكري في حجة، بأن الجماعة والقوات الموالية لها، صدت زحفا نفذته 7 ألوية من الجيش اليمني، وقوات سعودية وسودانية عاملة ضمن التحالف العربي، وذلك باتجاه صحراء ميدي شمال غربي حجة.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن الزحف الذي سانده طيران التحالف، نُفذ من ثلاثة اتجاهات الشمال والغرب والجنوب، بعرض مساحة أكثر من 40 كيلو متراً، وبدأ منتصف ليل أمس واستمر حتى مساء اليوم.

ووفقاً للمركز، تمكنت "أنصار الله" والقوات الموالية لها، من صد الزحف الواسع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المهاجمين، وأسرت عددا آخر، وأعطبت عشرات الآليات، واغتنمت أسلحة متنوعة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الحكومة الشرعية، تقدمها 15 كيلو مترا في محافظة حجة واستعادة مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي، و12 قرية ووادٍ، إضافة إلى قطع إمدادات "أنصار الله" شمال حجة، بعد قطعه الطريق الرابط بين مديريتي حرض وميدي، وذلك خلال عملية عسكرية ما تزال مستمرة، حسب الجيش اليمني.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.