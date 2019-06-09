شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خطيب مسجد بماليزيا يفارق الحياة أثناء إلقائة خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطف الموت اليوم الجمعة 7 يونيو خطيب ماليزى من على منبر الجمعة أثناء الخطبة فى مسجد البخارى الواقع فى مدينة "ألور ستار" فى ولاية "قدح" الماليزية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية. وكان قد بدأ الخطيب يعقوب بن هاشم الذى يبلغ من العمر ، 68 ً عاما خطبته بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وما هو إلا وقت يسير حتى خارت قواه وسقط من على المنبر وهرع إليه عدد من المصلين فى محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التى نقلته إلى المستشفى، وذهب بعض المصلين لإبلاغ زوجة الخطيب يعقوب التى ما أن وصلت إلى المستشفى إلا وقد أبلغها الأطباء أن يعقوب قد فارق الحياة.

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