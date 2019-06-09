خادم الحرمين يعزى أمير الكويت فى وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، فى وفاة السيدة وضحة على عبدالرحمن المنير، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

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