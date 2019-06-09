اخبار الخليج

الجيش اليمنى يعلن السيطرة على مواقع شمال صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن السيطرة على مواقع شمال صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، أمس السبت، إحرازه تقدما ميدانيا فى هجوم على "الحوثيين"، بمحافظة صعدة الحدودية مع ، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التى تبثُ من الرياض وعدن، إن "قوات الجيش فى محور علب، من قوة النخبة والألوية العاشر خاصة والتاسع مشاة والحزم و63 مشاة، سيطرت على تبة البيضاء والتباب السود فى مديرية باقم شمال صعدة".

 

Advertisements

وأضافت أن "القوات تمكنت من قطع الطريق الدولى إلى باقم، والذى كان يمد الحوثيين بالتموين لمواقعهم فى باقم" ،وأوضحت أن "التقدم يأتى بعد شن الجيش هجوما واسعا، مساء الجمعة، على ميمنة جبل العتيمة وتبة البيضاء والتباب السود"، وأكدت "تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات".

 

وذكرت أن "الجيش ينفذ عملياته بدعم وإسناد من طيران التحالف ومروحيات الأباتشي، ومدفعيته الثقيلة، إضافة إلى دعمه اللوجستى والاستخباراتي".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يعلن السيطرة على مواقع شمال صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا