الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات فى ضواحى العاصمة الليبية. جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها المبعوث الأممى لتفقد عمل وكالات الأمم المتحدة فى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين فى طرابلس.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أن المبعوث الأممى زار مدرستين بهما نازحين جراء المواجهات المسلحة. Advertisements

بدوره، قال المنذر الخرطوش مسئول مكتب الإعلام فى اللواء 73 التابع للجيش الوطنى الليبى إن قوات الجيش تمكنت من التقدم باتجاه جسر منطقة السوانى فى ضواحى العاصمة.

وأكد الخرطوش - فى تصريح لقناة (الحرة) - أن قوات الجيش تمكنت من تأمين كامل محيط كوبرى مطار طرابلس العالمى جنوب المدينة بعد هجوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على آليات ومعدات عسكرية كانت تستخدمها قوات حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة التى تقاتل بجانبها.

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