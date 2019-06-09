صحيفة الخليج الإلكترونية وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد. وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتيه بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ محمد الدهش ومدير إدارة الكُرَه الدكتور محمد السليمان. سيماو (42 سنة) تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالي وكانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي. Advertisements وكان الفيحاء قد أنهى موسم 2018-19، محتلًا المركز الثاني عشر في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 32 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغالي #سيماو مديرا فنيا للفيحاء خلال الموسم القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.