مفاجأة جديدة بشأن إصابة #نيمار وغيابه عن كوبا أمريكا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي باريس سان جيرمان، بشكل رسمي مساء اليوم السبت، غياب نجمه نيمار جونيور دا سيلفا، عن المنتخب البرازيلي في منافسات بطولة كوبا أمريكا.
وأكد النادي الباريسي في بيانه، أن نيمار خضع لفحص طبي من جانب مسئولي الفريق، حيث أتضح إصابته على مستوى الكاحل، بدون الحاجه لأي تدخل جراحي.
وأوضح باريس سان جيرمان، أن نيمار لن يحتاج إلى أي تدخل جراحي، حيث يحتاج للعلاج الطبيعي فقط ومن ثم يمكنه العودة من جديد للملاعب بعد أربعة أسابيع فقط.
واستدعى المنتخب البرازيلي مساء أمس الجمعة، الجناح ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي، ليحل بدلا من نيمار في قائمة السيلساو في كوبا أمريكا.
ويتواصل بإصابة نيمار مسلسل إصابته على مستوى الكاحل منذ انتقاله للفريق الباريسي، في صيف عام 2017 قادما من برشلونة الإسباني.
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