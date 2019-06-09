مذيعة «ذكاء اصطناعي» تتحدث الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتركت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، في إطلاق أول مذيعة أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي تتحدث اللغة الروسية؛ وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى ال70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.

جرى عرض مذيعة الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة سوجو الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور تساي مينج تشاو رئيس وكالة أنباء «شينخوا»، وسيرجي ميخايلوف المدير العام لوكالة أنباء «تاس»، خلال الدورة ال23 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وصُممت مذيعة الأخبار على نحو يتفق بدقة مع سمات إحدى العاملات بوكالة تاس، من حيث صوتها وشكل شفتيها وتعبيرات وجهها؛ بناءً على دراسات في مجال الشبكات العصبية.

وقال تساي: «ميزة تلك المذيعة الآلية هي أنها قادرة على ضبط هيئات وأشكال شفتيها وحركاتها وتعبيراتها الوجهية، وفقاً لما تقرأه، كما أنها تواصل تحسين قدرتها الإذاعية عبر التعلُم المستمر. وكلما طال عملها، أصبح أداؤها أكثر دقة».