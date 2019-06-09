سلطان: جامعة الشارقة ترفد الوطن بالعلماء والمتخصصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن الجامعة تعمل على تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا بكفاءة عالية مواصلة مسيرة التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة والبالغ عددهم 249، الذي أقيم صباح أمس السبت في قاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «يسعدنا أن نهنئكم أيها الأبناء وذويكم والهيئات الحكومية والخاصة التي ينتمي بعضكم إليها، كما نهنئ أنفسنا بهذا الموكب من حملة رايات العلم والمعرفة الذي يتقدم أمامنا اليوم، فيجسد الثمار الطيبة التي عملنا وسنعمل عليها لنحقق بإذن الله تعالى ما نتطلع إليه من الآمال المرجوة في فتح وبناء مزيد من آفاق العلم والمعرفة الإنسانية وصروح التنمية الوطنية التي تتعالى في أهميتها وتمتد يوماً بعد يوم بثقة وقوة واقتدار في الآفاق العالمية».

وأضاف سموه «إن جامعة الشارقة وهي تحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من حملة الشهادات العلمية العليا إنما تعبر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهجنا بتأهيل المزيد من العلماء والمتخصصين الذين سيكون على عاتقهم العمل على استئناف التنمية الوطنية للوطن ليس فقط بآفاق هذه التنمية وأهدافها العصرية والحضارية على المستوى الوطني بل وفي ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العالمية، التي سجل فيها أبناء الوطن بكل فخر واعتزاز الإنجازات العالمية الكبرى».

ولفت سموه في كلمته إلى أن الجامعة بدعم من حكومة الشارقة قدمت منحاً دراسية متكاملة للطلبة لإكمال دراستهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار سموه في كلمته إلى خطط الجامعة المستقبلية قائلاً «يسعدنا أن نبشركم بارتفاع عدد برامج الدراسات العليا المعتمدة التي ستطرحها جامعة الشارقة في بداية شهر سبتمبر المقبل إلى أكثر من خمسين برنامجاً، في الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير) في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية».

وخلاصة القول «إننا نعمل كل ما من شأنه أن يمكن جامعة الشارقة من تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا بكفاءة عالية استئناف التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية».

واختتم سموه كلمته قائلاً «نجدد لكم التهنئة بتخرجكم ونبارك لكم ولأنفسنا ولآلكم وذويكم وأساتذتكم وجامعتكم بإنجاز تخرجكم الكبير، كما نبارك لوطننا العزيز بكم لأننا نثق كل الثقة بأنكم ستسهمون بشكل علمي وعملي في استئناف تقدمه وتطوره معتمدين على علمكم وخبراتكم العملية ووفائكم الصادق في كل ما من شأنه أن يعزز هذا التقدم والتطور بمشيئة الله تعالى، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى».

شهد الحفل إلى جانب سموهما الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما شهد الحفل أيضا عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة.

بدأت مراسم حفل التخريج بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة تقدم فيها بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة لتخريج كوكبة جديدة من حملة شهادات الدراسات العليا.

وأشار مدير الجامعة إلى أن أحد أهم أهداف الجامعة تأهيل الكوادر التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية لتلبية متطلبات التنمية الوطنية العصرية والحضارية في مجتمع الإمارة والدولة والمجتمعات الإقليمية الأخرى التي ينتمي إليها بعض هؤلاء الخريجين، وإحدى أهم أدوات سموه في تعزيز نهضة جامعة الشارقة العلمية التي تعمل على ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات النظيرة في الآفاق العالمية.

وكانت للخريجين كلمة ألقتها صالحة سليمان الحساني خريجة الماجستير في الإدارة الهندسية قدمت فيها شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعم مسيرة التعليم وبناء الصروح العلمية وجعل إمارة الشارقة منارة للعلم والثقافة.

كما قدمت شكرها لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم المقدرة في تدريس وإعداد وتأهيل طلبة الجامعة.

بعد ذلك تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين، مهنئاً سموه إياهم بما حققوه من نجاح وإنجاز.

ثم غادر صاحب السمو حاكم الشارقة بعد أن صافح عمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية مثمناً سموه جهودهم في تأهيل هذه الكوكبة من الخريجين.

وتوزع إجمالي الخريجين لطلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة، البالغ عددهم 249 إلى 28 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الدكتوراه، و221 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الماجستير.

وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراه في كل من الكليات: الشريعة والدراسات الإسلامية 15 خريجاً، والهندسة خريج واحد، والقانون 12 خريجاً.

وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في كل من الكليات: الشريعة والدراسات الإسلامية 25 خريجاً، والآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية 33 خريجاً، وإدارة الأعمال 53 خريجاً، والهندسة 44 خريجاً، والقانون 32 خريجاً، والاتصال 6 خريجين، الطب 16خريجاً، وكلية العلوم 12 خريجاً.