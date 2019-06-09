شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج احتفالي لثقافية الشارقة بالعاصمة العالمية للكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عقدت دائرة الثقافة بالشارقة اجتماعاً برئاسة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، أقرت فيه برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، والذي يمثل انطلاقة فكرية نوعية وثقافية متميزة، حيث يبدأ الموسم من شهر سبتمبر/أيلول 2019 حتى يونيو 2020، وذلك استمراراً لدور الشارقة الريادي والتفاعلي في رفد المشهد الثقافي المحلي والعربي والعالمي.

يضم البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات للإدارات والأقسام في الدائرة «الشؤون الثقافية، المسرح، الإعلام، بيت الشعر، مجلس الحيرة الأدبي، الدراسات والنشر، المنطقة الشرقية».

بدوره، صرح عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة: «الشارقة تحتفل بكونها عاصمة عالمية للكتاب 2019، حيث تعمل دائرة الثقافة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهاته في رفد الساحة الثقافية وبناء الفكر الإنساني بالمعارف، والارتقاء بنتاج الأدب والثقافة والفكر بما يثري الفرد، ويعزز مكانته الفكرية والثقافية في المجتمع، فهي تصبو من خلال البرامج والأنشطة إلى مواكبة المشهد الثقافي والفكري في المنطقة العربية، ومتابعة الأدب الإنساني في العالم من خلال الإنتاج الفكري والأدبي، ومن خلال الإصدارات والأنشطة الفاعلة التي تشرك فيها جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماته الثقافية».

وأضاف العويس: «أن الدائرة تنظم عدداً من البرامج الثقافية الشهرية والسنوية المتنوعة إضافة للعديد من الجوائز في كافة حقول الإبداع عبر برامج جديدة تأتي نتيجة لتقييم ما تم طرحه في دورات سابقة، بالإضافة لدراسة اقتراحات الشرائح المجتمعية واحتياجاتها المعرفية، وتنفيذاً لتوصيات وقرارات الملتقيات التخصصية وإقامتها في بلدان عربية مختلفة، للوصول إلى المثقف والمبدع العربي».

واختتم العويس تصريحه، قائلاً: «إن الشارقة من خلال المهرجانات التي تقام بمعدل مهرجان كل شهر في بيوت الشعر التي انطلقت بفاعلية في مختلف البلدان العربية وبمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، مثلت منظومة مستدامة، ومحركاً لأدوات التفاعل الإنساني من خلال الشعر، وانفتاحاً على مدارسه ومناهجه، بالتناغم مع الفرد في المجتمع».

يبدأ برنامج الموسم الجديد في سبتمبر/‏ أيلول 2019 بملتقى الشارقة للشعر العربي «شعراء من لبنان»، وملتقى الشارقة للشعر الشعبي «شعراء من العراق» إلى جانب ملتقى السرد / دورة 16 ويعقد للمرة الثالثة خارج إمارة الشارقة العاصمة الأردنية عمان، ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

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وفي شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول، يُنظم مهرجان مراكش للشعر العربي بدورته الثانية في المغرب، تليه نشاطات ثقافية في شيص والنحوه ووادي الحلو، إضافة لملتقى الشارقة للشعر الشعبي«شعراء من تونس»، ومهرجان المفرق للشعر العربي ومهرجان دبا الحصن الثقافي، وتختتم الفعاليات بمعرض خط لمنتسبي برنامج «كتاتيب».

تبدأ فعاليات شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني بمهرجان كلباء الثقافي في دورته الرابعة، ومهرجان الأُقصر للشعر العربي في دورته الرابعة بمصر، ثم مهرجان الخرطوم للشعر العربي في السودان /‏ الدورة الثالثة، تليها احتفالات اليوم الوطني وأمسية شعرية بالتزامن مع يوم الشهيد.

ويشهد ديسمبر/‏ كانون الأول 2019 الدورة الرابعة من «القيروان للشعر العربي» بتونس، ومهرجان الفنون الإسلامية، من 11 ديسمبر 2019 حتى 21 يناير 2020، كما يشهد «الشارقة للمسرح الصحراوي» / الدورة 5، واحتفالية بيت الشعر باليوم العالمي للغة العربية، وملتقى الشارقة للشعر الشعبي «شعراء من فلسطين»، والدورة 12 لجائزة الشارقة للنقد التشكيلي، و«الشارقة للمسرح الكشفي» الدورة 7.

هذا ويستهل عام 2020 فعالياته في شهر يناير/‏ كانون الثاني بمهرجان الشارقة للشعر العربي /‏ الدورة ال 18 في الفترة من 05 - 10 كانون الثاني/‏يناير 2020، وملتقى مليحة الثقافي / الدورة الثالثة، إلى جانب الدورة السابعة لمهرجان خورفكان المسرحي، أما أنشطة فبراير/‏ شباط فتبدأ ب «الشارقة للشعر الشعبي» الدورة ال 16 في الفترة 2 - 7 فبراير /‏ شباط 2020، القوافل الثقافية «سفر في الذاكرة... تكريس للقيم»، الدورة الخامسة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي، و مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي/‏ الدورة الخامسة، وملتقى الشارقة «17» للمسرح العربي.

وفي مارس /‏ آذار 2020 تقام ورشة «فن الشعر والعروض» / الدورة 12، وينظم حفل تكريم مؤلفي إصدارات الدائرة الدورة العاشرة، والدورة الخامسة لأيام وادي الحلو للشلة الشعبية، بالإضافة إلى ملتقى الشارقة للشعر العربي «شعراء من الجزائر»، وملتقى الشارقة للشعر الشعبي «شعراء من السعودية»، احتفالية اليوم العالمي للشعر، وتصاحبها ورشة الشعر العربي للشباب، وتنطلق في هذا الشهر كذلك الدورة الثلاثون لأيام الشارقة المسرحية في الفترة 18 - 26 مارس 2020، وتختتم فعاليات هذا الشهر بمهرجان خورفكان الثقافي الدورة الخامسة.

أما شهر إبريل /‏ نيسان فيبدأ بملتقى الشارقة للخط في دورته التاسعة من 10 إبريل - 10 يونيو 2020، كما يشهد فعاليات الدورة ال 23 لجائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول في الرباط بالمملكة المغربية، وملتقى الشارقة للشعر الشعبي «شعراء من مصر»، يليه مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي من 19-23 إبريل /‏ نيسان 2020 وجائزة الشارقة للثقافة العربية- اليونيسكو بباريس.

ويشهد شهر مايو /‏ أيار 2020 أمسيات شعرية عربية وشعبية، كما ينطلق أيضاً مهرجان تطوان للشعر العربي بالمملكة المغربية.