الجيش اليمني يقصم ظهر الحوثيين في حجة والضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء :”الخليج 365”، وكالات:



حررت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، مناطق وقرى جديدة في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة، فيما دمرت القوات المشتركة بالضالع غرفة عمليات حوثية متقدمة بعملية استهداف نوعية.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة، وأحكمت قبضتها على مزارع النسيم بالكامل، إضافة إلى عدد من القرى المجاورة لها على بعد نحو 20 كيلومتراً غربي مديرية حرض.

وأضاف: إن الجيش توغل عدة كيلومترات في 3 محاور قتالية من «حيران» و«ميدي» و«حرض». ونجح في تأمين الخط الرئيسي الرابط بين منفذ الحافية السعودي ومديريتي ميدي وحيران غربي حجة الواقعة شمالي غرب البلاد.

وتقدم الجيش اليمني، نحو أكثر من عشرة كيلومترات، وقطع الخط الأسفلتي بين منطقتي ميدي وحرض، وحرر العديد من القرى. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني، أن قوات الجيش الوطني في المنطقة، حققت انتصارات واسعة، بتحرير مزارع النسيم والعديد من القرى فضلاً عن الخط الأسفلتي الرابط بين ميدي وحرض، وقامت بقطع خطوط تعزيزات الميليشيات شمالي المحافظة.

ونقل المركز عن قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، أن قوات الجيش اجتازت قرابة 15 كلم، وتمكنت من تطهير «مزارع النسيم ومزارع الخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمريه وذهب حجر والمشايبة والخنحر وبني فراص ووادي رحبان». وأضاف صلاح: إن المنطقة الخامسة أصبحت تجتاز دفاعات العدو، وتنفذ عمليات هجومية باستمرار، مبشراً بمزيد من النصر، لاسيما بعد تطهير هذه الأماكن الصعبة.

في جبهة أخرى، دمرت القوات المشتركة غرفة عمليات متقدمة لميليشيات الحوثي غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع، جنوبي البلاد. وقال بيان للقوات المشتركة: إنها استهدفت بقصف مدفعي محكم، المقر الرئيسي لإدارة عمليات ميليشيات الحوثي في بلدة «عويش»، وأسفر عن دكها بالكامل، إضافة إلى مقتل وجرح عدد من قياداتها. كما أسفر القصف عن تفجير مخزن للذخائر والأسلحة في أحد المباني المجاورة لها.

وأضاف البيان: إن مدفعية القوات المشتركة دكت في محور «حجر» مدفعاً عيار 23 وتجمعاً للحوثيين في مزارع «القحيزة» شمالي الضالع. وتكبدت ميليشيات الحوثي خلال العمليات النوعية للجيش اليمني والقوات المشتركة بإسناد التحالف العربي في الضالع وحجة عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية أخرى، وفقاً للمصادر.

وأحبطت القوات الأمنية المشتركة والحزام الأمني في اليمن، هجوماً نفذته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، على مواقعها في جبهتي مريس وباجة، شمال وغربي الضالع. وقالت مصادر ميدانية: إن القوات المرابطة في جبهة مُريس أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية على مواقع «التبة الحمراء» و«الخلل» و«حصن شداد»، كما اشتبكت القوات مع مجموعات حوثية أخرى حاولت استرداد مواقع كانت قد خسرتها في وقت سابق بمنطقة «باجة» غربي الضالع. وحسب المصادر، فقد تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في هذه الاشتباكات.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على أهداف متفرقة للميليشيات الانقلابية في أكثر من جبهة في البلاد. وذكرت مصادر متفرقة، أن غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعات حوثية بمديرية الحُشا شمالي محافظة الضالع، وأهدافاً حوثية أخرى في مديريتي سنحان وبني مطر في بصنعاء، كما دمرت مركبات للميليشيات في مديرية باقِم بصعدة. وأوضحت المصادر: إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير معدات قتالية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، ضمن استمرار خروقها المتكررة للهدنة الأممية منذ بدء سريانها في 18 ديسمبر/‏كانون الأول الماضي. وسقطت عشرات القذائف، على الأحياء السكنية في مديرية ومدينة التحيتا جنوب الحديدة، ما خلف حالة من الهلع والذعر في أوساط السكان، خاصة النساء والأطفال، وفق مصادر محلية.