قرقاش: إعلام قطر يروّج لأخبار كاذبة حول وجودي بالخرطوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس السبت، عن استغرابه من «فبركات الإعلام القطري»، بحسب تعبيره، والذي يروج لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجونه ب«الأخبار الكاذبة».

وغرد قرقاش على حسابه في «تويتر» قائلاً: «استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم».

وأضاف قائلاً: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم».

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد روجت مزاعم زيارة قرقاش إلى الخرطوم، ضمن وفد على رأسه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وكان قرقاش قال، أمس الأول الجمعة، إنه «كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة، فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة».

وأضاف: «العقل والمنطق يفرضان على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي».

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام منتدى الأمن العالمي - غلوبسيك - المنعقد حاليا في سلوفاكيا، أكد قرقاش التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على استقرار المنطقة.

وقال إن التزام دولة الإمارات يأتي بوصفها شريكاً في عملية التنمية والاستقرار في العالم العربي، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مساعدات قيمتها 25 مليار دولار لدول المنطقة خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ أي ما يمثل أكثر من ثلثي ميزانيتها للمساعدات الخارجية.