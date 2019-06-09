أحمد الجنيبي: لم نتفاوض مع أي أجنبي حتى الآن

وضع أحمد مبارك الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة الكرة في نادي الشارقة ومدير الاحتراف في قلعة الملك، النقاط فوق الحروف، ورد على كل الشائعات التي ربطت النادي بالعديد من الأسماء، سواء لاعبين أجانب أو مواطنين.

وآخر هذا الشائعات تلك التي ربطت نادي الشارقة بمهاجم منتخب غانا أندريه أيو الذي يلعب حالياً في نادي سوانزي سيتي الويلزي، وتحدثت صحف عن أن الشارقة مستعد لدفع 10 ملايين يورو من أجل ضمه.

قال أحمد الجنيبي إن كل ما كُتب أو قيل حول مفاوضات للشارقة مع لاعبين مواطنين، أو أجنبي بديل للبرازيلي ويلتون، عارٍ عن الصحة ومجرد شائعات.

وتابع الجنيبي: أريد الإيضاح لجمهور الشارقة أننا مازلنا في طور البحث عن لاعب محترف أجنبي واحد، والاجتماعات متواصلة، وحتى أيام العيد كنا في اجتماعات حتى الفجر حول هذا الأمر، بحضور المدرب عبدالعزيز العنبري والإدارة واللجنة الفنية.

وأكد: «لم نتفاوض مع أي اسم حتى الآن، وسأكون صريحاً حول هذا الخصوص، أننا سنبدأ العمل بهذا الملف في الأيام المقبلة».

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ورفض أحمد الجنيبي تناول مسألة البرازيلي ويلتون سواريز مع نادي الشارقة، وقال «يجب أن نأخذ الوقت الكافي للتعاقد مع اللاعبين على مستوى اللاعب الأجنبي أو اللاعبين المواطنين المرصودين، فالمسألة ليست سهلة».

واعتبر الجنيبي أن ما يحدث حالياً من إطلاق شائعات من قبل وكلاء اللاعبين، يحتاج إلى وقفة من كل الرياضيين، لأن وكلاء اللاعبين الأجانب أصبحوا يربطون أسماء لاعبيهم بدوري الإمارات الذي أصبحت له سمعة كبيرة، وارتبط في السنوات الأخيرة بأسماء كبيرة من اللاعبين المميزين، وبعض الوكلاء يلهثون وراء المادة، وعلينا كإدارات أندية أن نكون عقلانيين في ظل استغلال الوكلاء للجمهور بالترويج للاعبيهم، لدرجة أن بعض الوكلاء أصبحوا يعرفون كيف يؤثرون في الجمهور بالتواصل معهم للترويج للاعبيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب ألا نكون لعبة في أيدي الوكلاء الذين يحصلون على أرضية خصبة وتجاوب من وسائل التواصل الاجتماعي، والهدف من هذه الشائعات يعتبر ترويجاً واستغلالاً لمنصات التواصل الاجتماعي، ويهمهم الترويج لأسماء لاعبيهم، بغض النظر عن أي شيء آخر.

وتابع: «لا عتب ولا لوم على الجمهور، لأنه حريص على أنديته ويتطلع للأفضل، والكل يغني على ليلاه، وهذا حق مكفول للجمهور، ولا يستطيع أحد أن يلوم جمهور الأندية».

وحول اللاعبين المواطنين قال أحمد مبارك الجنيبي: قبل كل شيء ليس هناك نادٍ يقوم بتغيير ما بين سبعة إلى ثمانية لاعبين مواطنين في موسم واحد، اللهم إلا إذا كان يريد تغيير جلده بالكامل، ولكن ما نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي غير طبيعي من توقعات وترشيحات، على سبيل المثال نحن في نادي الشارقة تعاقداتنا مع اللاعبين المواطنين لن تزيد على 3 أو 4 لاعبين، حسب احتياجات المدرب، وحسب الخانات المطلوبة، اللائحة تسمح لكل ناد بالتعاقد مع 22 لاعباً مواطناً و9 لاعبين من كل فئة من أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين، ليصبح المجموع 31 لاعباً، بالإضافة إلى 4 لاعبين محترفين، ليكون العدد الكلي لقائمة كل فريق 35 لاعباً، وبطبيعة الحال إدارات كل الأندية، بما فيها نادي الشارقة، تعمل بتروٍّ وحكمة، لأن الأندية هي التي تتحمل المسؤولية، وأي خطأ في التعاقدات سيكلف الإدارة كثيراً.

وختم تعليقه بتوجيه الشكر إلى جمهور نادي الشارقة على حرصه على النادي ومصلحة الفريق، وأشاد بالجهود الإدارية المبذولة من قبل المسؤولين في النادي، وقال: «لن نتردد في الإعلان عن أي صفقة يبرمها النادي خلال الفترة المقبلة».