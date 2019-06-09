الجيش الليبي يبدأ هجوماً على محور طريق المطار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر عسكري من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس السبت، أن قوات الجيش، بدأت تتقدم على محور طريق المطار غربي العاصمة طرابلس. وأوضح المصدر، أن قوات الجيش، دمرت 3 آليات تابعة لميليشيات حكومة الوفاق، وأجبرتها على التراجع، فيما تجري عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني العازم على تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الجماعات الإرهابية. ووفقاً لمصادر طبية محلية، فقد وصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الاشتباكات بمحيط طرابلس حتى يوم أمس إلى أكثر من 597 قتيلاً، بينهم 89 مدنياً، إضافة إلى 2863 جريحاً.

ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام غربية أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يجري مشاورات مع خبراء في الشأن الليبي، وينظر في خيارات عدة منها التوصل إلى هدنة بدعم الولايات المتحدة، وهو خيار تؤيده الحكومات الأوروبية المعنية بالشان الليبي، خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

ورجحت وسائل الإعلام الغربية، ألاّ تستخدم واشنطن القوة العسكرية في سياق الأزمة، بسبب معارضة الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تقليص مدى انخراط بلاده في النزاعات العسكرية بالخارج.

(وكالات)