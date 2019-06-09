2.44 مليار .. شراء الأجانب بالأسهم في 5 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي غير «العرب، والخليجيين»، في سوقي دبي وأبوظبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 2.44 مليار درهم، كمحصلة شراء، وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات السوقين.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من أسهم الشركات المدرجة في السوقين خلال 5 أشهر، بلغ نحو 17.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 14.9 مليار درهم.

وصل صافي استثمار الخليجيين في السوقين نحو 350.6 مليون درهم، كمحصلة شراء، نتيجة لمشتريات بقيمة 3.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 2.96 مليار درهم.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب في السوقين نحو التسييل، مسجلين محصلة بيعية بقيمة 98.5 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 3.2 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 3.3 مليار درهم.

وسجل المستثمرون المواطنون أكبر محصلة بيعية في السوقين، بنحو 2.7 مليار درهم، نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 22.1 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 24.8 مليار درهم.

وتفصيلاً، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 1.78 مليار درهم، كمحصلة شراء، نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 10.7 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 8.97 مليار درهم.

وأتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، مسجلين محصلة بيعية بقيمة 1.95 مليار درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 11.35 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 13.3 مليار درهم.

وسجل المستثمرون الخليجيون محصلة شرائية بنحو 193 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 1.06 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 870.2 مليار درهم.

واتجه المستثمرون العرب نحو التسييل، مسجلين محصلة بيعية بقيمة 19.6 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 684 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 703.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، سجل المستثمرون الأجانب محصلة شرائية بقيمة 666 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بعدما وصلت مشتريات الأجانب من الأسهم في السوق، نحو 6.6 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 5.9 مليار درهم.

وسجل المستثمرون الخليجيون، محصلة شرائية أيضاً بنحو 157.6 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.25 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 2.09 مليار درهم. أما العرب، فسجلوا محصلة بيعية بقيمة 78.8 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.5 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.6 مليار درهم. وسجل المستثمرون المواطنون، محصلة بيعية بقيمة 744.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 10.7 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 11.5 مليار درهم.

إجمالي السيولة

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وبحسب البيانات، بلغ إجمالي تداولات المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 45 مليار درهم، موزعة على 21.2 مليار درهم في سوق دبي، و 23.8 مليار درهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 22.2 مليار سهم، موزعة بواقع 15.3 مليار سهم في سوق دبي، و 6.86 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة في السوقين نحو 450367 صفقة، موزعة بنحو 279466 صفقة في سوق دبي، و170901 صفقة في سوق أبوظبي.



مكاسب المؤشرات



وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 3.58%، مضيفاً 90.6 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 2620.3 نقطة.

وجاء أداء المؤشر منذ بداية العام، مع ارتفاع المؤشر في أبريل 5.02% و 2.66% في فبراير و1.5% في يناير، فيما تراجع المؤشر 5.3% في مايو و 0.03% في مارس. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام حتى نهاية مايو/آيار بنسبة 1.8%، مضيفاً 88.5 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 5003.6 نقطة.

وجاء الدعم من ارتفاع المؤشر في أبريل 3.61% وفبراير 1.84% و يناير 2.64%، فيما تراجع المؤشر في مايو 4.84% و 1.23% في مارس.