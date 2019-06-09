سفير واشنطن لدى الاحتلال يدعي حق «إسرائيل» بضم أجزاء من الضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زعم السفير الأمريكي لدى الاحتلال «الإسرائيلي» ديفيد فريدمان أن ل «تل أبيب» الحق في ضم أراضٍ من الضفة الغربية لسيادتها، قائلاً: «من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي». ورفض فريدمان، خلال حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن يوضح كيف سيكون الرد الأمريكي حال تنفيذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ل «سيادة إسرائيل».

واعتبر فريدمان أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية بدرجة ما هو أمر مشروع. وقال «في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من - لكن على الأغلب ليس كل - الضفة الغربية».

وقال: إن الإدارة الأمريكية لن تنشر خطتها بشأن السلام «صفقة القرن» في حال كانت ستشكل ضرراً أكبر من النفع المرجو منها، موضحاً أن التنسيق جارٍ بشأن الخطة مع عدة دول، من بينها الأردن، لتجنب أي رد فعل عنيف. وأضاف أن السلطة الفلسطينية رفضت الاطلاع على الخطة، لأنها تقوم على مبدأ سلام اقتصادي، وأنهم يرون أن السلام الاقتصادي يجب أن يسبقه حل سياسي للقضية الفلسطينية، قائلاً: «السلطة تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم التوصل لتسوية حتى الآن، كما أن إسرائيل اقترفت أخطاء منعت الأمر ذاته». واتهم فريدمان السلطة الفلسطينية بمحاولة إفشال مؤتمر البحرين الاقتصادي، مدعياً أن هناك رجال أعمال فلسطينيين يدعمون «صفقة القرن»، لكنهم يلتزمون الصمت، ولن يحضروا المؤتمر بسبب قمع السلطة لهم.

وقال فريدمان في المقابلة: إن «آخر ما يحتاج إليه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن». وأضاف «قد لا يقبلون بها (الخطة) وقد لا تحقق الحد الأدنى» من مطالبهم. لكنه أضاف «نعتمد على حقيقة أن الخطة المناسبة في الوقت المناسب ستحصل على رد الفعل المناسب مع مرور الوقت». ورأى فريدمان الذي يعد من أشد داعمي المستوطنات «الإسرائيلية» «أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية، لكنها لن تشكّل حلّاً دائماً للنزاع». وقال: إنه لا يعتقد أن الخطة قد تتسبب باندلاع أعمال عنف من الجانب الفلسطيني.

واعتبرت حركة «فتح» على لسان متحدثها أسامه القواسمي «أن فريدمان نصب نفسه متحدثاً باسم العنصرية ونظام «الأبارتهايد الإسرائيلي»، بدلاً من سفير أمريكا، وهو يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني، ويقلب الحقائق ويخالف القانون الدولي، وأن تصريحاته عنصرية ومخالفه للقانون الدولي، وأن قيام دولة فلسطينية حاجة ماسّة للسلم والاستقرار الدوليين، ولسنا شعباً مارقاً، وإنما نحن أصحاب الأرض والتاريخ والحضارة».

وأكد القواسمي أن فريدمان لا يمثل قيم وأخلاق ودستور الشعب الأمريكي الذي يؤكد على العدالة والحرية والحقوق التي لا يحق لأحد أن ينتقص منها، وإنما يمثل الحقد والعنصرية والاحتيال على حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف والدفاع عن أكثر الدول في التاريخ والعالم خرقاً لحقوق الإنسان، وهي «دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وشكك مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس بوجود أي دعم إقليمي أو دولي للمبادرة الأمريكية ل «صفقة القرن».

وقال نبيل شعث مستشار عباس للعلاقات الخارجية للإذاعة الفلسطينية الرسمية «لا يوجد دولة في العالم قالت لنا حتى الآن: إنها توافق على صفقة القرن الأمريكية، أو تتمنى علينا قبولها، وهو إشارة جدية وواضحة على طريق فشل الصفقة والقائمين عليها».

وأضاف شعث أن الفلسطينيين «يواصلون حراكاً سياسياً مكثفاً على الصعيد الإقليمي لحشد المواقف الرافضة للخطوات الأمريكية، بما في ذلك مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه واشنطن هذا الشهر في البحرين».

وذكر أن الحراك الفلسطيني يتواصل كذلك على المستوى الدولي، «حيث نحث الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأطراف المجتمع الدولي، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام برفض صفقة القرن الأمريكية».

وشدد مستشار عباس على أنه «لا بديل عن ضرورة إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية حتى يتحقق السلام في المنطقة».

في السياق ذاته، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف عن سلسلة فعاليات فلسطينية ستنظم خلال الأيام والأسابيع القادمة «رفضاً لكافة المشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية، ومن بينها ما يسمى صفقة القرن». (وكالات)