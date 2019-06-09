شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار خلف الحدود.. طريق حرير في اتجاهين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ضوء المستجدات العالمية ومعطيات خطط الدولة الاستراتيجية، وتماشياً مع انخراط الدولة في الوقت الحالي في سياسة تشجع على التنويع الاقتصادي، تقدمت مجموعة من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الخارج بمقترح حول تشكيل مجلس يجمعهم وينسق العمل فيما بينهم مما يمكنهم من دعم صناعة القرار الاستثماري ودعم متخذي القرار على المستويين الاقتصادي والسياسي في الدولة لناحية تزويدهم بمقاييس ومؤشرات واضحة للتطورات الحاصلة في كافة مجالات الاستثمارات الإماراتية في العالم.

المجلس حلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج وإزالة التحديات، ويهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى حماية الاستثمارات الإماراتية من خلال التنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لإزالة المعوقات كما يسعى المجلس إلى استكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج وإبداء الرأي والمشورة لأعضاء المجلس.

ويقول، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتكون عنصراً فعالاً في المشهد الاقتصادي ليس على مستوى الأداء المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي.ولا تتوقف جهود الشركات الإماراتية في هذا المجال عند حدود تعزيز الاستثمار خارج الدولة، ولكن العلاقات المتينة التي تبنيها في الخارج تقوم أيضاً على أسس من الشراكات الاستثمارية، فتعود باتفاقيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات أيضاً.

وتحتل دولة الإمارات اليوم مراكز ريادية في عدة مجالات منها مجال الاستثمارات الدولية حيث سجلت نجاحاً ملحوظاً على مستوى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بل إنها تتصدر المشهد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالنسبة لمجمل حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الخارج من خلال شركاتها الوطنية التي قامت باستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية للعديد من الدول التي تمتلك المقومات والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

وبحسب المنصوري، فإن حجم إنجازات الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج كبير، وقد استطاعت هذه الشركات خلال فترة قصيرة أن تصدر الإتقان الإماراتي وتعزز السمعة الدولية للدولة.وتشارك دولة الإمارات بفاعلية وتأثير، في دفع مجمل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وتسهم بكل ما تتمتع به من خبرات وإمكانات في تعزيز تلك الجهود، لاسيما مع المكانة المتميزة التي تشغلها الإمارات كمركز عالمي للأعمال.وكما هي استثمارات الإمارات فاعلة في الخارج فإن مردود ذلك مباشر على الشركات الإماراتية وعلى اقتصاد الدولة أيضاً، وعلى سبيل المثال فإن موانئ دبي العالمية تعتبر أحد أهم المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وكذلك بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

وخلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، الذي عقد هذا العام في العاصمة الصينية بكين، كان للإمارات الحضور الفاعل وقد تم تفعيل عدد من الاتفاقيات، أهمها إطلاق مجمع «سوق التجّار» الذي سيتم إنشاؤه في دبي على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل منطقة «إكسبو» على مساحة 20 مليون قدم مربعة، والمتوقع أن تصل مساحته الإجمالية الصافية إلى 60 مليون قدم مربعة.

ويؤكد المشروع الضخم دور دولة الإمارات كشريك استراتيجي رئيسي في المشروع الصيني العالمي العملاق «الحزام والطريق» ومحطة عالمية محورية لطريق الحرير في دبي. وسيضم «سوق التجار» مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج:



شركة دبي للاستثمار، وتعتبر إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، وتشمل استثماراتها العديد من الاعمال ضمن قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع العقاري والصناعي.



مجموعة الفهيم، وهي إحدى أنجح الشركات العائلية في الامارات، ومن خلال محفظة شركاتها التي تعمل في قطاعات السيارات والعقارات والطاقة والسفر. تعتبر المجموعة من أبرز المساهمين في رؤية أبو ظبي 2030.



موانئ دبي العالمية، التي تعد محفزاً للتجارة العالمية، وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، ويتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة لكن مترابطة.



دبي القابضة، وتعد مجموعة استثمارية عالمية تنشط في 12 دولة حول العالم، وتدير محفظة متنوعة من الأصول، وتساهم في دعم مسيرة نمو وتطور القطاعات غير النفطية في دبي.



مجموعة ماجد الفطيم، وتعتبر شركة متخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة، وتدير أكثر من 21 مركز تسوق و12 فندقاً وثلاثة مشاريع مدن متكاملة، وأكثر من 210 متجراً في 14 دولة.



مبادلة للاستثمار، وتعتبر شركة استثمار استراتيجي، تمتلك الرؤية وحجم الأعمال والخبرة اللازمة لإحداث أثر عالمي.

مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، التي تعتبر واحدة من أبرز مجموعات الاتصالات في الأسواق الناشئة العالمية، وتسعى إلى توفير أفضل التجارب والخبرات لعملائها محلياً ودولياً.

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مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو واحد من أكبر بنوك التجزئة في دولة الإمارات، وقد رفع بشكل مستمر قاعدة الأصول على مدى السنوات الماضية، ويتواصل بناء وجودها دولياً في بلدان مثل مصر والسعودية والمملكة المتحدة.



شركة إعمار العقارية، وتعتبر من أكثر شركات التطوير العقاري قيمة واحتراماً في العالم، وتمتلك خبرات استثنائية في قطاعات التطوير العقاري ومراكز التسوق وتجارة التجزئة.

شركة الخليج للسكر ، وتسهم بحوالي 3% من الانتاج العالمي للسكر المكرر، وتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة، وتصل طاقتها الانتاجية إلى 7 آلاف طن.



مجموعة شرف، وتعتبر مجموعة عالية التنوع وتنشط في قطاعات الشحن البحري وخدمات الامداد والتموين وغيرها، وتنشط في 40 دولة في مناطق مختلفة من العالم.

مجموعة ثاني للاستثمار، وتعمل في أكثر من 10 دول، وتنشط في مجالات عمل متنوعة تركز فيها على تطوير العقارات والنفط والغاز والثروات المعدنية وغيرها.



شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة - بروج، التي تعمل في مجال إنتاج البتروكيماويات، ومن أبرز المنتجات التي يتم إنتاجها، البنزين والبراكسلين.

سلطان المنصوري: نحن عنصر فاعل في الاقتصاد العالمي



يقول المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «تسعى دولة الإمارات لتكون عنصراً فاعلاً في المشهد الاقتصادي، ليس على مستوى الأداء المحلي فحسب؛ بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وتحتل دولة الإمارت اليوم مراكز ريادية في عدة مجالات؛ ومنها مجال الاستثمارات الدولية؛ حيث سجلت نجاحاً ملحوظاً على مستوى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بل إنها تتصدر المشهد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالنسبة لمجمل حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الخارج؛ من خلال شركاتها الوطنية التي قامت باستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية للعديد من الدول، التي تمتلك المقومات والبيئة الاستثمارية الجاذبة».



محمد شرف: نجحنا في الاستثمار الأمثل لمقوماتنا الاقتصادية



يقول محمد شرف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، نائب رئيس مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج: «نجحت دولتنا الفتية في الاستثمار الامثل لمقوماتها ومواردها الطبيعية والاقتصادية، حتى جعلت من نفسها نموذجاً تنموياً يحتذى على المستوى العالمي في مختلف المجالات. وقد أثمرت السياسات الاقتصادية المدروسة والمتوازنة المستندة إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتعزيز ركائز اقتصادنا الوطني داخلياً وخارجياً وجعله أكثر قدرة على مواجهة مختلف التحديات، خاصة في ظل ترسيخ سياسة التنوع الاقتصادي».



محطة عالمية لطريق الحرير





دبي تشكل محطة عالمية لطريق الحرير الجديد، ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة الإمارات على تنمية قطاعات الاستثمار المتبادل مع العام.

تم الاتفاق بين موانئ دبي العالمية وشركة «ايوو» لتستثمر الأخيرة 2.45 مليار دولار، حيث ستقوم شركة تشاينا كوموديتيز سيتي جروب المحدودة، باستخدام «سوق التجّار» لتخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة بجبل علي، كذلك سيقوم صندوق الاستثمار العربي الصيني باستثمار مليار دولار، لإنشاء مشروع «سلة الخضراوات» في دبي، حيث سيتم تشييد مجمعات ضخمة ومخازن مبردة لعمليات واستيراد ومعالجة وتغليف وتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، بالاتفاق مع «وينلاند» القابضة للاستثمار، وأوشن إيكنوميك ديفيلوبمنت - مجموعة تشينا كوب.