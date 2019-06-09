«طبيب الإنترنت».. معلومات مغلوطة وعلاجات وهمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان عبدالله آل علي

حذر أطباء من لجوء عدد كبير من المرضى للعيادات الإلكترونية، وطبيب الإنترنت، في مشهد يعكس انتشار ظاهرة الاستشارات الطبية في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انتشار حسابات عديدة تقدم معلومات طبية مغلوطة. وأكدوا ضرورة أن يكون للأطباء الحقيقيين دور في تلك الشبكات للتصدي لأطباء الإنترنت الوهميين، ليتمكن المستهلك من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، لافتين إلى أن العيادات الإلكترونية تتسم بالعشوائية وعدم الدقة في المعلومات الطبية والاستشارات المقدمة، فضلاً عن وصف الأدوية، مما يسبب بمشكلات صحية أكثر تعقيداً.

لا يملكون العلوم الطبية

أكد الدكتور ربيع حنّا، استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظام عند الأطفال والبالغين في مستشفى كليفلاند كلينك أوهايو بالولايات المتحدة، أن سهولة التواصل أسهم في انتشار ظاهرة «طبيب الإنترنت»، وإعطاء المعلومات الطبية بكل بساطة من قبل أشخاص غير متخصصين، والمفترض أن عرض الأمور الطبية تكون معتمدة على علم الطبيب والدراسات، ولا يكون بشكل عشوائي، وكثيراً ما نرصد تقارير نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أطباء الإنترنت الذين لا يملكون العلوم الطبية.

وقال: إن الحسابات التي تقدم معلومة طبية من دون وعي، تؤثر سلباً في المتلقي، وثمة استخدام خاطئ لذلك، عبر الترويج لمعلومات خاطئة، ولابد أن يحرص المريض على مراجعة الطبيب الشخصي، ولا يعتمد على طبيب الإنترنت.

ودور الطبيب الحقيقي يتمثل بنشر المعلومات الصحيحة رداً على مدّعي الطب، ومن الضروري وجود الأطباء في المنصات الإلكترونية، حتى لا يتركوا المجال للأطباء الوهميين، ووصف الأدوية لابد أن يكون عن طريق الطبيب وليس الإنترنت، فآثار ذلك خطيرة على صحة المرضى.

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أغراض إعلانية أو ترويجية

وأكد الدكتور «محمد شفيق»، أخصائي الطب الباطني في مستشفى ميديور، أن انتشار ظاهرة الاستشارات الطبية في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نتيجة الانتشار الواسع لتلك المواقع، والزيادة الكبيرة في عدد مستخدميها، فضلاً عن سعي بعض الحسابات المشبوهة لزيادة عدد مستخدميها لأغراض إعلانية أو ترويجية، وهذه الظاهرة غير صحية لأنها تتسم بالعشوائية وغير دقيقة من الناحية الطبية، لأن كل مريض يتطلب علاجاً خاصاً بحسب حالته الطبية، ولا يتم وصف الدواء المناسب حتى يتم الاطّلاع وإجراء تحاليل لمعرفة عوامل الوراثة والأمراض الأخرى التي عانى أو يعاني منها المريض والتي قد تزداد مضاعفاتها في حال وُصف دواء غير مناسب للمريض.

وثمة حسابات عديدة تقدم معلومات طبية مغلوطة، ويكمن خطر هذه الحسابات في حقيقة أنه قد يكون الغرض منها الترويج لدواء معين غير مصادق عليه ولا معتمد من قبل الهيئات الصحية المعنية مثل الأدوية العشبية وغيرها من المواد التي قد تحتوي على مكونات كيميائية ضارة للغاية على المدى القصير أو البعيد، لذلك الخيار الأفضل أمام المريض استشارة الطبيب الخاص به بشكل مباشر.

ودور الأطباء الحقيقيين كبير في التصدي لأطباء الإنترنت الوهميين، حيث يلعب الطبيب دوراً أساسياً في مواجهة هذه الظاهرة الآخذة بالنمو، من خلال بناء علاقة قائمة على الثقة بينه وبين المريض في البداية، ومن ثم تكوين فهم لدى المريض حول الحالة المرضية التي يعاني منها والمخاطر التي قد تترتب على صحته في حال تناول أدوية بشكل عشوائي بناء على تشخيص غير دقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي رفع مستوى الوعي الطبي لديه.

وهناك معلومات طبية صحيحة عامة متعارف عليها، يمكن لأي شخص الاطّلاع عليها، لكن عندما يتعلق الأمر بتناول دواء معين بناء على هذه المعلومات، فهذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة لأنه لا يمكن وصف دواء لأية حالة مرضية ما لم يتم إجراء تشخيص تحت إشراف طبيب مختص، وهذا يشمل طرح أسئلة على المريض لمعرفة تاريخ مرضه وفحوص سريرية ومخبرية أو منظارية أو إشعاعية وغيرها. لذلك لا ننصح المرضى بالاعتماد على هذه المواقع.

الأخطاء الدوائية القاتلة

وأكد د.جهاد محمد محمد عثمان طبيب عام قسم الطوارئ في مستشفى الزهراء، أن ظاهرة الاستشارات الطبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة خطيرة ازدادت خطورتها مؤخراً مع ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت، ولهذه الظاهرة سلبيات كثيرة منها الأخطاء الدوائية القاتلة حيث التفاعلات الكيميائية بين الأدوية والتي تنتج من استخدام أدوية موصوفة حديثاً مع أدوية يستخدمها المريض سابقاً، فضلاً عن نقل تجارب الآخرين واستخدامها دون مراعاة أن المرض يختلف باختلاف الشخص.

وقال: للحد من ذلك، يجب تكاتف الجهود من الأطباء من ناحية، ومن المرضى من ناحية أخرى، عبر زيادة توعية المجتمع من خلال كافة الوسائط المرئية والمسموعة والمقروءة وأيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب التأكد من أهلية مقدم الرعاية قبل الاستماع لنصائحه.

وإذا استخدمت هذه الوسائط استخداماً صحيحاً، فذلك قد يكون حلاً في سرعة الاستجابة في بعض الحالات، والعلاج الصحيح يعتمد على رؤية المريض وأخذ التاريخ المرضي بالكامل وأتباعه بالكشف السريري الدقيق، مع إتمام ذلك بالتحاليل المخبرية والصور الإشعاعية إذا لزم الأمر.