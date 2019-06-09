إنتاج 37 مليار جالون مياه في الشارقة في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن كميات المياه المنتجة بإمارة الشارقة بلغت خلال عام 2018 ما يزيد على 37 مليار جالون مياه، في إطار جهود الهيئة لتلبية متطلبات سكان الإمارة وتوفير المياه النقية بمواصفات مطابقة لمنظمة الصحة العالمية وجودة عالية.

وأشارت الإحصائية إلى أن القطاع السكني استحوذ على النسبة الأكبر من كميات المياه المستهلكة بنسبة 61.82% حيث تم استهلاك 17,196 مليار جالون بينما بلغت نسبة المياه المستهلكة في القطاع التجاري 24,06% حيث استهلك هذا القطاع 6.692 مليار جالون بينما استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 9.11% بكميات استهلاك مياه وصلت 2.533 مليار جالون وفي القطاع الصناعي بلغت نسبة المياه المستهلكة 4.93% بكميات مياه مستهلكة 1,370 مليار جالون وفي القطاع الزراعي بلغت النسبة 0.09% بكميات مياه 24 مليون جالون.

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المستهلكين كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل وأعدت الهيئة مجموعة من البرامج والخطط الخاصة بتوعية المشتركين في كافة القطاعات السكنية والتجارية والحكومية بأهمية الحفاظ على المياه وعدم هدرها حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لمتابعة ترشيد الاستهلاك في المناطق السكنية والمراكز التجارية والجهات الحكومية كما تستمر الهيئة في تنفيذ فعاليات حملة الترشيد بالمدارس والجامعات.

وأوضح أن الهيئة أعدت برامج متخصصة تناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع لمساعدتهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وحمايتها من الهدر واستخدامها الاستخدام الأمثل وبدأت هذه البرامج في تنفيذ أهدافها حيث تمكنت من تخفيض الاستهلاك في مباني جامعة الشارقة بنسبة تصل إلى 70% وكذلك في حدائق الإمارة والمساجد بنسبة تصل إلى 40% بالإضافة إلى برامج توعية للأسر والعائلات.

وأكد الدكتور علاء الدين محمد الحسن رئيس قسم البحوث بإدارات الدراسات والبحوث أن الهيئة تحرص على توفير البيانات الدقيقة حول المشروعات والخدمات التي تقدمها في مجالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وذلك انطلاقاً من سياسة الهيئة التي تهدف إلى أن تكون نموذجاً وإطاراً مرجعياً من خلال الدعم الإحصائي للباحثين والدارسين والمساعدة على تلبية الاحتياجات الإحصائية لاتخاذ القرارات اللازمة لتطوير عمل الهيئة حيث تهتم الهيئة بتطوير مشروعاتها وعلاقاتها مع المجتمع بكافة شرائحه.