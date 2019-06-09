ابن أدهم.. تواضع الخاشع العابد قوي الحجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

مما يروى عن زهده وأمانته ما رواه أبو نُعَيم عن داود بن الجراح أن إبراهيم بن أدهم قال: كان يحرس بستاناً في غزة فجاء صاحب البستان ومعه أصحابه فقال له: ائتنا بعنب نأكل، فأتاه بعنب فإذا هو حامض، فقال صاحب البستان: من هذا تأكل قال: لا آكل من هذا ولا من غيره، قال له: فأتني برمان، فأتاه برمان فإذا هو حامض، فقال: من هذا تأكل قال إبراهيم: لا آكل من هذا ولا من غيره، ولكن رأيته أحمر حسناً، فظننت أنه حلو، فقال صاحب البستان: لو كنت إبراهيم بن أدهم ما عدا! قال ذلك، وهو لا يعرف أنه هو.

هو المتصوف الإسلامي إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر التميمي (ويقال العِجْلي) البلْخي أبو إسحاق، ولد في مكة سنة 100 للهجرة وقد وافته المنية في بلاد الشام سنة 162 للهجرة، وفي سيرته ما يؤكد أنه ابن ملك، وكان من الموسرين، ومن كبار الزهاد، من وهبهم الله سعة في العلم والحكمة، كما وهبه من الكرامات الشيء الكثير، عرف بتواضعه وكرمه، وقد صدرت عنه الكثير من الأقوال والمأثورات وكان رجلاً صالحاً مستجاب الدعاء.

كان له أسلوبه الخاص في الهدي والدعوة إلى طريق الحق، وكان يصدر في ذلك عن رغبة حقيقية في الإصلاح، يحرص في حديثه على تقديم خلاصة تجربته في الحياة وفي علوم الدين، وأيضاً إقناع محدثه بالحجة والبرهان، وكان في ذلك كله يصدر عن معرفة بالدين وسعة اطلاع.. ومن ذلك تلك الحادثة الشهيرة، حين أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم.. فقال: يا شيخ، إن نفسي تدفعني إلى المعاصي، فعظني موعظة.. فقال له إبراهيم: «إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاعصه، ولا بأس عليك، ولكن لي إليك خمسة شروط.. قال الرجل: هاتها.. قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه، فقال الرجل: سبحان الله..كيف أختفي عنه.. وهو لا تخفى عليه خافية، فقال إبراهيم: سبحان الله، أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك، فسكت الرجل، وهكذا يستمر الحديث بينهما وصولاً إلى الشرط الخامس، وظل الرجل يقول: زدني، فقال إبراهيم: فإذا قرأت ذنوبك في صحيفتك، فأنكر أن تكون فعلتها.. ثم بكى الرجل، ومضى، وهو يقول: أين الكرام الكاتبون، والملائكة الحافظون، والشهود الناطقون.

جاء في الأثر بأن لله أسباباً لا يعرفها غيره سبحانه وتعالى في اصطفاء عباده الصالحين، هؤلاء هم من يقربهم الله، ويسوق في طريقهم الكثير من التجارب، التي تمتحن صبرهم، ورغم شدة هذه التجارب والمحن التي تواجههم، فإنهم يثبتون دائماً وفي كل هذه المواقف خشيتهم من الله، وكلما زادت قوة الإيمان عندهم زاد حب الله سبحانه وتعالى لهم، وزاد الأجر والجزاء الحسن. والمصطفون حالهم كحال إبراهيم بن الأدهم، كانت صور الإيمان مرتبطة عندهم بعلامات كثيرة، تدل على إيمانهم وصدقهم.. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم، بما في ذلك صفات المؤمنين وما أعد لهم من جزاء.. ومن علامات الإيمان التي ميزت إبراهيم بن أدهم بذل نفسه وماله في سبيل الله تعالى، كما كان صابراً على البلاء والمصائب، وما أكثرها في حياة ابن أدهم والتي تدل على ورعه وخشيته.. وهو الذي كان دائماً يحث نفسه وأصحابه على الخيرات والأعمال الصالحات، امتثالاً لقوله تعالى: «الذِين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

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باب الحكمة

من جملة حِكَمه التي أُثرت عنه ما قاله في رسالة إلى سفيان الثوري يقول فيها: مَنْ عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره طال أسفه، ومن أطلق أمله ساء عمله، ومن أطلق لسانه قتل نفسه.. ومن درره في الحكمة قوله: قلة الحرص والطمع تورِث الصدق والورع، وكثرة الحرص والطمع تورث الهم والجزع.

كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله من أقرب الزهاد من الله عز وجل وأشدهم خوفاً، وأحسنهم عملاً، وكان من أفضل الزهاد وأعظمهم وأتقاهم وأكملهم.

ويروى عنه أنه مر برجل يتحدث فيما لا يعنيه فوقف عليه، فقال: كلامك هذا ترجو به الثواب؟ قال: لا، فقال: أفتأمن عليه العقاب؟ قال: لا. قال: فما تصنع بكلام لا ترجو عليه ثواباً وتخاف منه عقاباً.

وفي هذا الإطار كذلك، ورد عن إبراهيم أنه كان كثير الدعاء، ومن ذلك قوله: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، وهذه صورة أخرى من صور الحكمة التي تميز بها كقوله أيضاً، كل ملك لا يكون عادلاً فهو واللص سواء، وكل عالم لا يكون تقياً فهو والذئب سواء، وكل من ذل لغير الله، فهو والكلب سواء. هكذا، كان ميزان الحكمة من رجل خشي الله، ومن رجل أراد التوبة، وابتعد عن الباطل، وكان كثير الزهد كثير السخاء، والكرم، والجود، والمواساة، وكان مثالاً في الخلق الحسن.