شكرا لقرائتكم مقتل لاعب كرة قدم سابق معارض للنظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 26 دقيقة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 21:26

توفي لاعب كرة القدم السابق والمعارض السوري البارز عبد الباسط الساروت اليوم السبت متأثراً بجروح أصيب فيها خلال مشاركته في المعارك ضد قوات النظام في شمال غربي سورية، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وفصيل معارض.



وقبل اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، كان الساروت (27 سنة) حارس المرمى لسابق للمنتخب السوري للشباب لكرة القدم ونادي "الكرامة" الحمصي.

ومع بدء حركة الاحتجاجات، سارع الساروت إلى الانضمام إليها واضحى أحد ابرز الاصوات التي تقود التظاهرات بالاناشيد، قبل أن يحمل السلاح ويلتحق بالفصائل المعارضة لقتال قوات النظام.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "أصيب الساروت قبل يومين خلال مشاركته في المعارك في صفوف فصيل جيش العزة ضد قوات النظام في ريف حماة الشمالي"، مشيراً إلى أنه "توفي السبت متأثراً بإصابته". ويُعد الساروت، وفق المرصد، أحد قيادات فصيل "جيش العزة" المعارض، الذي ينشط في ريف حماة الشمالي ويضم مئات المقاتلين.

ونعى قائد "جيش العزة" جميل الصالح على حسابه على "تويتر" الساروت، وكتب: "في سبيل الله نمضي ونجاهد الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء"، وأرفق تعليقه بفيديو قديم للساروت ينشد فيه أغنية مردداً "راجعين يا حمص (...) راجعين يا الغوطة" الشرقية.

Advertisements

وإثر اندلاع حركة الاحتجاجات في سورية، قاد الساروت تظاهرات في مدينته حمص (وسط)، التي يعدها ناشطون "عاصمة الثورة" ضد الرئيس بشار الاسد. ومع تحول التظاهرات إلى نزاع مسلح، حمل الساروت السلاح وقاتل قوات النظام في حمص قبل أن يغادرها عام 2014 إثر اتفاق إجلاء مع قوات النظام بعد حصار استمر عامين للفصائل المعارضة في البلدة القديمة.

وخسر الساروت، وفق المرصد السوري، والده وأربعة من أشقائه خلال القصف والمعارك في مدينة حمص.

وفي عام 2014، روى فيلم "عودة الى حمص" للمخرج السوري طلال ديركي، والذي نال جائزة في مهرجان ساندانس الاميركي للسينما المستقلة، حكاية شابين من حمص أحدهما الساروت.

وتضمن ألبوم غنائي جمع أناشيد راجت خلال التظاهرات عام 2012، أغنية "جنه" بصوت الساروت. وطُبعت صورته على طوابع بريدية صممها ناشطون معارضون عام 2012 لتوثيق حركة الاحتجاجات ضد النظام.

ونعى ناشطون معارضون وقيادون على صفحات التواصل الاجتماعي الساروت. وكتب الباحث والمعارض أحمد أبازيد على حسابه على "تويتر": "عبد الباسط الساروت شهيداً حارس الحرية وأيقونة حمص ومنشد الساحات والصوت الذي لا ينسى في ذاكرة الثورة السورية شهيداً".

وقال المعارض في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة على "تويتر": "الشاب عبد الباسط الساروت، سيبقى حياً، اختار وعقد العزم، واستشهد على أمل أن يتحقق حلم السوريين".