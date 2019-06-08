شكرا لقرائتكم فنزويلا تفتح حدودها مع كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 20:57

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإعادة فتح الحدود مع كولومبيا، في ولاية تاتشيرا غرب البلاد والتي تتكدّس قربها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده، لكن حكومته رفضت إدخالها.



وكتب على "تويتر": "في إطار ممارستنا التامة لسيادتنا، أمرتُ بفتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاتشيرا"، علماً أن تلك الدولة استقبلت 1,3 مليون مهاجر فنزويلي.

وكان رئيس البرلمان خوان غوايدو نصّب نفسه رئيساً بالوكالة، في كانون الثاني (يناير) الماضي، واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة.

ونظّم غوايدو في 23 شباط (فبراير) الماضي عملية إنسانية من أجل إدخال أطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى فنزويلا، قدّمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها. لكن مادورو أمر بإغلاق جسور تصل فنزويلا بإدارة سانتاندير الكولومبية، التي أرادت المعارضة إدخال المساعدات منها. ومنع النظام الفنزويلي مرور مواكب، ما أثار صدامات أوقعت قتيلين و300 جريح.

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وأفادت الامم المتحدة بأن حوالى 3,3 مليون شخص فرّوا من فنزويلا، منذ نهاية العام 2015، بينهم مليون منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

الى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بقرار غوايدو تمديد العمل بجوازات سفر مواطنيه المنتهية صلاحيتها، مستجيبة بذلك لطلب كثيرين من الفنزويليين المقيمين على أراضيها، والذين لم يعد في إمكانهم تجديد جوازات سفرهم، منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن وكراكاس.

وأصدر غوايدو في أيار (مايو) الماضي مرسوماً يمدّد في شكل تلقائي ولخمس سنوات، صلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية مدتها.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تعترف بهذا التمديد لصلاحية جوازات السفر، لإصدار التأشيرات وأعمال قنصلية أخرى"، علماً أن 11 دولة في أميركا اللاتينية اتخذت قراراً مشابهاً.