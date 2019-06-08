شكرا لقرائتكم رئيس سريلانكا يقيل مدير الاستخبارات ويرفض التعاون مع لجنة تحقيق في المجزرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 18:42

أقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية سيسيرا منديس، وأبلغ حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في تفجيرات أحد الفصح.



ودعا الرئيس إلى اجتماع طارئ الجمعة، لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة التحقيق في الهجمات التي نُفذت في 21 نيسان (أبريل) الماضي، مستهدفة كنائس وفنادق، وأوقعت 258 قتيلاً، بينهم حوالى 45 أجنبياً، وحوالى 500 جريح.

وعزل سيريسينا منديس الذي قال الأسبوع الماضي إن الهجمات الدامية كان يمكن تجنّبها، محملّاً الرئيس أمام اللجنة مسؤولية الامتناع عن عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني، لتقويم الأخطار المحتملة الناجمة من متطرفين إسلاميين.

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وأشارت مصادر رسمية الى أن سيريسينا أمر بوقف البثّ المباشر لأعمال اللجنة، خلال إدلاء منديس يإفادته. وقال مصدر وزاري إن الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات، بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة. وأضاف أن الاجتماع "انتهى من دون نتيجة واضحة"، لافتاً الى أن "الحكومة لم تتوافق على تجميد (عمل) اللجنة".

كذلك لمّح وزير الدفاع وقائد الشرطة إلى أن الرئيس، الذي يتولى أيضاً مهمات وزيرَي الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الواردة في ما يتعلّق بتفجيرات أحد الفصح التي نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية" المحلية وتبنّاها تنظيم "داعش".

وأقرّت الحكومة السريلانكية بتقصير أمني قبل الاعتداءات، لكن الرئيس نفى باستمرار أن يكون تلقى أي تحذير من خطر آني يشكّله متطرفون، وأقال بعد التفجيرات قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا ومستشاره الدفاعي هيماسيري فيرنداندو.

وقبل 10 أيام من الهجمات، حذر جاياسوندارا من أن "جماعة التوحيد الوطنية" قد تستهدف كنائس وأماكن أخرى. ولكن لم يُتخذ أي إجراء أمني، عندما تلقت الحكومة معلومات إضافية من الهند في هذا الصدد.