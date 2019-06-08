شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يتقدم شمال حجة ويكبد الميليشيا خسائر كبيرة شرق صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 19:22

فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سيطرتها على مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم جاء بعد عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، سيطرت خلالها قوات الشرعية على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة؛ فإن ميليشيا الحوثي الارهابية شنت هجوماً مضاداً في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت إثر ذلك معارك ماتزال مستمرة، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين.

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إلى ذلك، شن الجيش اليمني عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الارهابية في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة، وفقاً لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية.

وبحسب المصادر؛ فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش المهاجمة.