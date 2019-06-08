شكرا لقرائتكم مرشّحٌ لخلافة ماي يُقرّ بتعاطيه الكوكايين قبل عقدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 18:41

أقرّ وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بتعاطيه الكوكايين قبل 20 سنة.



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وقال لصحيفة "ديلي ميل": "قبل نحو 20 سنة وقبل أن أتزوج، تناولت المخدرات في مناسبات اجتماعية. كان أمراً ندمت بشدة على فعله. المخدرات تدمّر الحياة، كان ذلك خطأً".

وأشار غوف (51 سنة) إلى انه كان "صحافياً شاباً" حين قرر تناول الكوكايين، ولم يكن يتصوّر أن يصبح سياسياً. وتابع: "أنظر خلفي وأقول: أتمنّى لو لم أفعل ذلك. لكنني أعتقد بأن أخطاء الماضي لا تجرّدني من الأهلية" لشغل المنصب. وأضاف: "الأمر في يد زملائي في البرلمان، وعلى أعضاء حزب المحافظين (الحاكم) أن يقرّروا الآن هل يمكنني أن أصبح قيادياً".

واستقالت ماي الجمعة من زعامة الحزب، بعد فشلها في تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). ويُعتبر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافتها، وكان ذكر أنه حاول تناول الحشيش، لكنه أنكر ذلك.

واعترف مرشحون آخرون للمنصب، بينهم وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير "بريكزيت" سابقاً دومينيك راب، بتناولهم الحشيش في شبابهم.