دبي - بواسطة محمد فارس Crowdsource © Tech World قدمت بواسطة

تعمل قوقل باستمرار على إعادة تصميم تطبيقاتها وتحديث الرموز واستبدال المساحات الرمادية باللون الأبيض، وبالتالي هناك دائمًا شيء جديد يجب ملاحظته، وهو ما ينطبق على تطبيق Crowdsource “المشاريع الجماعية” الخاص بالشركة، والذي يمنح المستخدمين فرصة لمساعدة قوقل في تحسين منتجاتها بالنحو الأفضل.

عمومًا حصل التطبيق اليوم على تحديث جديد يحمل رقم إصدار Crowdsource 1.2، وقد حصل على إصلاح مرئي ليتطابق مع واجهة ماتيريال ديزاين الخاص بالشركة، ومعه تم تحويل الخلفيات الزرقاء والرمادية إلى واجهة بيضاء، فضلًا عن حصول التطبيق على أيقونة جديدة، والتي أصبحت تناسب الآن أيقونات تطبيقات قوقل الأخرى، حيث بدلًا من الأيقونة القديمة التي تُصوّر شخصين يلوحان ببعضهما البعض، أصبحت كما ولو أنها تظهر شخصًا يحمل أذرعًا طويلة.

وعند فتح التطبيق بعد التحديث، سترى الشاشة الرئيسية المنقحة، وعلى الرغم من أن الأقسام المتاحة لم تتغير، إلا أنها تلقت جميعها أيقونات مخصصة، وتعمل هذه الرموز الجديدة على تسهيل تحليل القسم الذي تدخله بسرعة.

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وإلى جانب هذه التغييرات المرئية، يسهل التحديث إكمال المهام، بحيث يمكنك الآن الانتقال إلى الأسئلة السابقة لتغيير إجاباتك، ويجب أن تكون قادرًا على التكبير، أخيرًا تحديث Crowdsource 1.2 متاح حاليًا على صفحته من على متجر قوقل بلاي، في حالة عدم وصوله لك، ببساطة قم بتحميل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

التدوينة تحديث تطبيق Crowdsource من قوقل يأتي بواجهة وأيقونة جديدتين ظهرت أولاً على عالم التقنية.