دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع EA تكشف عن المزيد من تفاصيل FIFA 20 وموعد الوصول 27 سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
لقد كشفت EA علي ما يبدو عن جميع الزوايا التي يمكن النظر إليها لإصدارها السنوي الجديد من FIFA، بدأتها بالتأكيد علي أن موعد الاصدار سيكون في الـ 27 سبتمبر علي كل من أجهزة الحاسب الشخصي وPS4 و Xbox One، وسيكون محور الطور الجديد Volta الذي يعيد للأذهان FIFA Street والذي سيأخذ هواة كرة القدم هذه المرة إلى طرق الشوارع التنافسية.
فمن خلاله سيتمكن اللاعبين اللعب من خلال فرق أصغر تتكون من ثلاث إلى خمسة لاعبين مع مجموعة من التخصيصات التي تتضمن الملابس اللاعبين الخاصة بك والجدران، كما يمكن أيضا اللعب من خلال طور story و league كما يمكن أيضا بالدفع باللاعبين المحترفين بها.
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لكن بغض النظر عن أطوار اللعب التي يمكن اللعب بها سيكون هناك أيضا مجموعة من التحسينات الملحوظة المضافة علي طريقة اللعب من خلال معرفة أفضل الأوقات والمساحات وغيرها من مكانيكا اللعب، مع الأخذ في الأعتبار أنه لا يوجد أي إشارات تتعلق بإصدار لمنصة سويتش.
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هذا الموضوع EA تكشف عن المزيد من تفاصيل FIFA 20 وموعد الوصول 27 سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
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