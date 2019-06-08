شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الحوثيين وسقوط ضحايا مدنيين فى تعز والضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استمرار الانتهاكات والجرائم البشعة التى ترتكبها ميليشيا جماعة الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأطفال بمحافظتى تعز والضالع، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مضى ميليشيا الحوثى قدماً فى انتهاك قواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان يأتى انعكاساً طبيعياً لصمت المجتمع الدولى عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين بل وعجزه على اتخاذ خطوات أكثر صرامة فى ظل استمرار الميليشيات الحوثية بارتكاب الانتهاكات والجرائم الفظيعة.

وجددت الوزارة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولى والمنظمات الدولية بممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا الانقلابية وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل فى محافظتى تعز والضالع، كما دعتهم إلى تقديم الإغاثة لجميع الأطفال المحتاجين والضحايا، وتقدمت الوزارة، بتعازيها الحارة إلى ذوى ضحايا الجرائم الحوثية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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وذكرت أن آلاف الأطفال بمحافظتى تعز والضالع يواجهون شبح الموت والخوف والرعب - بكل لحظة - نتيجة قذائف ميليشيا الحوثى وهجماتهم العشوائية على الأحياء السكنية، والتى تأتى ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم المستمرة من قِبل الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد المدنيين.

وأشارت إلى أن "التحشيد الحوثي" الأخير ضد محافظة الضالع أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص بينهم أطفال ونساء إثر الاستهداف المباشر للمنازل والمستشفيات والمدارس، وهو ما يؤثر على الأسر بشكل عام والأطفال بشكل خاص ومباشر، وتسبب بموجة نزوح لآلاف الأسر التى باتت اليوم بحاجة إلى الغذاء والدواء.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثى استهدفت بصواريخ الكاتيوشا - يوم /الخميس/ الماضى - تجمعاً للأطفال فى حى الحوبك السكنى وسط مدينة قعطبة القديمة شمال محافظة الضالع؛ الأمر الذى يعد انتهاكاً خطيراً للطفولة.