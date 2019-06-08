شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية لميليشيا الحوثى لتفجير مسجد فى شمال العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط سكان محليون فى مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر محلية إن الأهالى فى قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة فى أحد مساجد القرية.

وبحسب المصادر اليمنية فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.