شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اليمن يثمن إسهام دول التحالف العربى فى مواجهة مشروع إيران التخريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نائب الرئيس اليمنى، الفريق الركن على محسن صالح عن تقديره لإسهام دول التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية ولليمنيين فى مواجهة المشروع الإيرانى التخريبى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء هذا فى اتصالين هاتفيين أجراهما الفريق محسن بكل من محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنينى، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحى صلاح، للاطلاع على التطورات الميدانية والتقدم الذى أحرزه الجيش اليمنى فى جبهة حرض شمال غرب اليمن.

Advertisements

وكانت وحدات من الجيش اليمني، تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة من التحالف العربى، فرضت سيطرتها على عشر قرى بين مديريتى حرض وميدى، إضافة إلى استعادة مزارع النسيم التى تبلغ مساحتها نحو 10 كيلو متر، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، بالإضافة الى مزارع الخضراء، والحاشدى والمروانى والخميسى وبنى عاتى.

ودعا نائب الرئيس اليمنى، الأهالى فى محافظة حجة للاصطفاف ومساندة جهود الجيش بما يحقق أمن واستقرار المحافظة واستعادة مؤسساتها.