شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سيدة وإصابة أخرى برصاص قناص قناص حوثى فى تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت سيدة وأصيبت أخرى برصاص قناص من ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبى غرب اليمن.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية نقلا عن مصادر محلية، فإن قناصًا من ميليشيا الحوثى استهدف المدنيتين أثناء ما كانتا تعملان فى جمع الأعشاب فى حى المفتش بمنطقة عصيفرة مما أسفر عن مقتل إحداهما وإصابة أخرى وهى بحالة حرجة.

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وقُتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص ميليشيا الحوثى، خمسة منهم فى حى المفتش بمنطقة عصيفرة، بالإضافة إلى طفل فى حى صالة ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.