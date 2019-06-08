شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح موسم "بحر وثقافة" بأكثر من 150 فعالية فى مدينة جدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء اليوم، فعاليات موسم جدة تحت شعار "بحر وثقافة"، حيث يشمل خمسة مواقع رئيسة داخل المحافظة وحولها، وذلك عبر أكثر من 150 فعالية محلية وعالمية وسط توقعات حصد قرابة 4 ملايين زائر من داخل وخارج المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، توفر الفعاليات التى تستمر على مدة 41 يوماً أجواءً من الفرح والمتعة للأسر والعوائل، والنزهات السياحية والبرامج الترفيهية والفقرات والأنشطة الرياضية والمشاهد والفعاليات الفنية الثقافية، وذلك فى المواقع الرئيسة لموسم جدة فى كل من مدينة الملك عبد الله الرياضية، المنطقة التاريخية بالمحافظة، كورنيش الحمراء، الواجهة البحرية، بعد أن جرى تأهيل هذه المواقع لتشكل منافذ سياحية وترفيهية مستدامة على شاكلة المدن السياحية الأكثر ثراءً وروعة حول العالم.



افتتاح موسم جدة

ويُعد موسم جدة أداة استراتيجية لتطوير الميزات السياحية التى تملكها جدة، محققاً حزمة من الأهداف التى تخدم شباب المملكة بشكل عام وتتيح لهم الفرصة لدخول عالم الاقتصاد والمال لتؤدى الكوادر الشبابية دورها ضمن منظومة اقتصادية تثرى السياحة السعودية وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030م.

Advertisements

وتتمثل الأهداف فى دعم قطاع ريادة الأعمال الذى يضم العديد من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والراغبين فى استثمار فرص الشراكة التى يوفرها موسم جدة فى قطاع التجزئة والمطاعم والأعمال الخدماتية الداعمة لقطاع السياحة.



الزوار يتوافدون على حفلات المهرجان

ويسعى موسم جدة لتوفير قطاع واسع من فرص العمل الموسمية وفرص التطوع للشباب من خلال فريقٍ متكامل يضم قرابة 20 ألف شاب وفتات من المتطوعين والعاملين مما يمنحهم الخبرة ويؤهلهم لدخول سوق العمل السعودى والتركيز على إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة فى العالم، إضافة لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التى تثرى الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة فى تمكين شباب الوطن وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودى.



موسم جدة "بحر وثقافة"

ويقام المهرجات بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وزارة الثقافة، الهيئة العامة للثقافة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد السعودى للرياضات البحرية والغوص، بالإضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية، أمانة محافظة جدة وغرفة جدة.