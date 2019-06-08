العراق.. مقتل شخصين وإصابة 3 في تفجير عبوتين شمالي البلاد

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، مقتل شخصين أحدهما عنصر من الشرطة العراقية وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بذات الجهاز، في انفجار عبوتين ناسفتين بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق ما أوردته خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع العراقية) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن "عملاً إرهابياً بواسطة عبوة ناسفة استهدفت قوات الشرطة الاتحادية في قرية السعدونية بمحافظة كركوك (شمال)، ما أدى الى مقتل منتسب وإصابة إثنين آخرين".

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وأوضح البيان: "كما انفجرت عبوة أخرى في القرية العصرية بالمحافظة ذاتها؛ ما أدى الى مقتل مواطن وإصابة ضابط من الشرطة الاتحادية".

وتقوم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بين فترة وأخرى بعمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وزاد نشاط التنظيم مؤخرا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.