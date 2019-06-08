بوفون يحطم أحلام #برشلونة بالعودة لفريقه “الأم”

صحيفة الخليج الإلكترونية

يقترب الأسطورة جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، من العودة من جديد لصفوف فريقه الأسبق بارما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل بوفون بشكل نهائي عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد عام واحد فقط دفاع فيه عن ألوان الفريق الباريسي، وحصد معه لقب الدوري الفرنسي، بينما فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

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وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة بارما تواصلت في الأيام الماضية مع بوفون، من أجل التوصل معه لاتفاق من أجل العودة لصفوف الفريق الأسبق للحارس الإيطالي المخضرم.

وأوضحت أن بوفون من المحتمل أن يوقع على عقود انتقاله لبارما في الفترة المقبلة، بحيث سينهي مسيرته الكروية في نهاية الموسم المقبل، مع الفريق الذي حصد معه لقب كأس الاتحاد الأوروبي.

وربطت في الأيام الماضية، الصحف الإسبانية بين برشلونة وبوفون في ظل رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد معه، لاحتلال موقع الحارس البديل للألماني مارك أندريه تير شتيجن.