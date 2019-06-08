اخبار الخليج

صورة.. سامي الجابر يوضح حقيقة تكليفه بملف تعاقدات #الهلال

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
صحيفة الخليج الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية

نفي سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، الأخبار المتداولة حول توليه ملف التعاقدات لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي على تويتر:”يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل”.

Advertisements

وأضاف:”ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقًا”.

a8508af1fd.jpg

62091032 315212236093305 364517685765498

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. سامي الجابر يوضح حقيقة تكليفه بملف تعاقدات #الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا