صورة.. سامي الجابر يوضح حقيقة تكليفه بملف تعاقدات #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية

نفي سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، الأخبار المتداولة حول توليه ملف التعاقدات لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي على تويتر:”يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل”.

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وأضاف:”ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقًا”.