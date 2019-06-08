رسميا.. #الحزم يتعاقد مع الشمراني لمدة موسمين

تعاقد مجلس إدارة نادي الحزم برئاسة الاستاذ عبدالله المقحم، مع اللاعب أحمد الشمراني لمدة موسمين قادمين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وضمن الحزم، بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المقبل 2019-2020، بعد أن نجح في تخطي عقبة الخليج، في ملحق الصعود والهبوط.

ويبلغ الشمراني من العمر 25 عاما، وسبق وأن مثل أندية الاتحاد والوحدة، ويجيد اللعب في مركز المدافع.

وخاض الشمراني لقاء وحيد مع الوحدة في الموسم الماضي، بواقع 90 دقيقة فقط.