فيفا يكشف عن تعديلات جذرية في قوانين كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم السبت عن 9 تعديلات جديدة في قانون لعب كرة القدم، سيتم تطبيقها بداية من شهر يونيو الجاري.

وأرسل الاتحاد الدولي لجميع الاتحادات المحلية والقارية التابعة له، التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، والتي اعتمدها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الجهة المشرعة لقانون اللعبة.

ويضم المجلس المشرع لقوانين كرة القدم في عضويته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإضافة الاتحادات الإنجليزي والاسكتلندي والويلزي والأيرلندي.

وجاءت التعديلات الجديدة على كرة القدم كالأتي:

1- في حالة إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء، فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا توقفت خارج منطقة الجزاء، فالإسقاط سيكون للاعب واحد وهو أخر من لمس الكرة قبل توقفها.

2- في حالة وجود خطأ، لن يتم السماح للاعبي الفريق بالوقوف في حائط الصد مع لاعبي الخصم بشكل قريب، وإذا حدث ذلك اثناء تنفيذ الكرة، فإنه يعد خطأ عكسي.

3- عندما يحصل اللاعب على إنذار بسبب خلع القميص احتفالا بتسجيل هدفا، فإذا تم إلغاء الهدف بعدها لأي سبب، فإن عقوبة الإنذار تظل سارية.

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4- السماح للاعب باستقبال الكرة من حارسه عند تنفيذ ركلة المرمى، داخل منطقة الجزاء.

5- خلال قرعة الحكم قبل المباراة، فإن الفريق الفائز بالقرعة، له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه.

6- عند تبديل لاعب، فإن عليه الخروج من أقرب نقطة في الملعب، تجنبا لإهدار الوقت.

7- يسمح لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

8- غير مسموح لحارس المرمى، خلال ركلة الجزاء لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

9- في حالة قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء، ينتظر إنهاء الفريق الآخر للهجمة، دون إيقاف اللعب إلا بعد انتهاء الفرصة.

10- أي لمسة يد يتم احتسابها خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.