الان تتابع إذا كنت مضطرا لقضاء حاجتك في هذا المرحاض ستدفع 11 ألف دولار .. ما السر؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

نعم .. كما قرأت ” 11 ألف دولار ” ..إنه تحديدا هذا الرقم لاستخدام مرحاض لمرة واحدة، فإذا كنت تحلم بالوصول إلى هناك عليك أن تراجع حساباتك جيدا ، وتتخذ قرارك فالرحلة ليست بالسهلة و لا البسيطة ولكنها بالتأكيد تختلف عن كل الرحلات.

ففي سبيلها لجعل محطة الفضاء الدولية (ISS) تجارية، ستسمح وكالة ناسا للمواطنين بفرصة البقاء في محطة الفضاء الدولية في رحلة طويلة مدتها 30 يومًا، بحسب موقع ”fossbytes“ التقني.

وبينما تبدو محطة الفضاء الدولية كوجهة غريبة لقضاء عطلة إلا أن الرحلة بالتأكيد لن تكون رخيصة التكلفة، حيث أشارت تقارير إلى أن تكلفة الرحلة ستبلغ حوالي 35000 دولار للشخص الواحد في الليلة.

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ولتقسيم التكلفة: ستدفع 11250 دولارًا إذا كنت تريد استخدام المرحاض ونظام دعم الحياة في محطة الفضاء الدولية، وفي حالة توفير الطعام والهواء والأدوات الطبية وما إلى ذلك يتعين عليك دفع 22500 دولار يوميًا.

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وأشارت ناسا إلى أنها ستقوم برحلتين كل عام مدة كل منهما 30 يومًا إلى محطة الفضاء الدولية لحوالي عشرة رواد فضاء خاصين، ومن المتوقع أن تتم أول رحلة في عام 2020.

وإضافة إلى ذلك سيتم تمويل الرحلات الخاصة ورعايتها من قبل شركات مثل بوينغ وسبيس إكس، وسيتم تطوير المركبة الفضائية ضمن برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا.

كما تخطط ناسا لفتح أسواق تجارية في محطة الفضاء الدولية في إطار ”اقتصاد في مدار أرضي منخفض“، وفي هذا المشروع تجري ناسا تجارب وأبحاثًا مختلفة لجعل محطة الفضاء الدولية تجارية في النهاية.

وسيكون مشروع ناسا الجديد بمثابة مرحلة أخرى في مهمة الولايات المتحدة للقيام برحلة إلى القمر في عام 2024.