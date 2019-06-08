مفاجأة.. هواتف هواوي المستقبلية بلا “فيسبوك” و”واتساب” و”انستجرام”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة “فيسبوك” عن وقف إمكانية تحميل تطبيقاتها، ومنها “واتساب” و”انستغرام”، على هواتف هواوي الصينية.

وتأتي خطوة الشركة التي تدير أكبر موقع للتواصل الاجتماعي حول العالم، بعد إجراءات مماثلة من شركة جوجل، إثر العقوبات التي فرضتها واشنطن على هواوي.

بينما لن يؤثر القرار على أصحاب هواتف هواوي الحاليين سواء في استخدام تطبيقات فيسبوك أو في تحميل تحديثاتها.