العراق على موعد يوم الاثنين القادم مع أعلى درجات حرارة لصيف هذا العام

قال عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تاريخ المناخ في العراق يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها شهر حزيران/يونيو على الاطلاق"، مبينا ان "درجات الحرارة في الشهر الحالي هي الأقسى على مر التاريخ".

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واوضح ان "خرائط تحليل الطقس العالمية، تتوقع ان يسجل يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران، أعلى درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ونتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى يوم الأربعاء المقبل".

وتابع المنبئ الجوي، ان "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في خانقين والبصرة والعمارة الى (51_52) درجة مئوية".

يذكر بأن درجات الحرارة وصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران الى 47 درجة مئوية فيما سجلت البصرة درجة حرارة وصلت لـ49 درجة مئوية.