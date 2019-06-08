شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعتقل 5 أشخاص لمحاولاتهم الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية تابعة لمركز أمن السفن للحرس الوطنى التونسى بصفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على خمسة أشخاص من سكان ولاية تونس، أحدهم مطلوب أمنيا لتورطه فى قضية سرقة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، السبت، أنه بالتحرى مع المتهمين اعترفوا بمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الجهة، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

من جهة أخرى، ضبطت دورية تابعة للمركز البحرى باللواتة التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس شخصين يحملان الجنسية الإيفوارية على مستوى سواحل معتمدية العامرة، وبالتحرى معهما اعترفا بأنهما كانا يعتزمان المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بعد اتفاق مسبق مع أحد منظمى عمليات الاجتياز قاطن بالجهة ..وقد تم التحفظ عليهما لمواصلة التحريات معهما.