دعوة أممية جديدة لهدنة إنسانية "عاجلة" في طرابلس الليبية

طرابلس \ جهاد نصر \ الاناضول

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، مطالبتها بهدنة إنسانية "عاجلة" في العاصمة طرابلس التي تشهد معارك ضارية منذ نحو شهرين.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية عقب تفقد رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمدارس بطرابلس تأوي مهاجرين نزحوا من مراكز الهجرة غير النظامية الواقعة في نطاق المعارك.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء متقاعد حفتر قائد قوات شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وقالت البعثة في بيانها إن سلامة تفقد عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.

وأوضحت أنه زار "مدرسة أبو ذر الغفاري و مدرسة أحمد ابن شتوان التي تستقبل مهاجرين نزحوا من مناطق الاقتتال في طرابلس من جراء الاشتباكات المؤلمة".

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وطالبت البعثة بحسب البيان "بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين".

واطلع سلامة خلال الزيارة "على احتياجات المهاجرين وعمل وكالات الأمم المتحدة".

كما أثنى "على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر في تقديم الدعم وحث جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة النازحين طوعيا إلى بلادهم".

ومنذ اندلاع المعارك في طرابلس يطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المهاجرين في مراكز الإيواء وإخلاء الواقعة منها في نطاق المعارك.

كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت في 5 مايو/أيار الماضي كل الأطراف المنخرطة في القتال في العاصمة طرابلس لهدنة إنسانية مدتها أسبوع بالتزامن مع حلول شهر رمضان، إلا أن الأطراف لم تستجب للدعوة.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.