اليمن.. #الجيش يتقدم شمال #حجة ويستعيد مزارع النسيم بين #ميدي و #حرض

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صحيفة الخليج الالكترونية
فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سيطرتها على مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً مضاداً في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على إثره معارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين.
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