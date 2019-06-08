شكرا لقرائتكم الشرطة الروسية تتهم صحافياً بارزاً بمحاولة الاتجار بمخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 16:50

اتهمت الشرطة الروسية الصحافي الاستقصائي الروسي المعروف إيفان غولونوف، الذي اعتُقل الجمعة، بمحاولة تهريب "كمية كبيرة من المخدرات".



وأعلن المحامي بافيل شيكوف، محامي غولونوف، "توجيه تهمة محاولة الاتجار بمخدرات" الى موكله. ونشر وثيقة للشرطة تظهر أن التهم ضد غولونوف تتضمّن امتلاك "كميات كبيرة" من الكوكايين والميفيدرون، ما يعني أنه قد يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة، إذا دين.

وكانت الشرطة أعلنت اعتقال غولونوف، وهو صحافي في موقع "ميدوزا" الإلكتروني الإخباري المستقل، الخميس لحيازته 5 حزم من عقار ميفيدرون، مشيرة الى أنها عثرت على عقار الكوكايين أيضاً في شقته.

لكن أنصار الصحافي اعتبروا التهم ملفقة، لمعاقبته على عمله الاستقصائي حول ملفات فساد واختلاس أموال.